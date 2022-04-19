Об этом сообщает "Медуза".



Находящийся в исправительной колонии российский оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал убийство в украинской Буче местного жителя Ильи Навального.

"Все обстоятельства указывают на то, что убили его по фамилии. Поэтому и паспорт бросили рядом демонстративно. Совсем невинного человека путинские палачи (а как еще их назвать? не российские же солдаты) убили за то, что мы с ним однофамильцы. Видимо, надеялись, что родственник.



Я не знаю, родственник он мне или нет. Он выходец из того же села, что и мой отец. Так что может быть и родственник, но в том селе было много Навальных", - сказал российский политзаключенный.



"Ну вот, теперь в Украине еще один памятник погибшим на войне, где среди прочих будет и Илья Иванович Навальный, 1961 года рождения, - продолжает Алексей Навальный. - И эту войну тоже развязал бесноватый маньяк, одержимый каким-то бредом о геополитике, истории и устройстве мира. Этот маньяк не остановится сам. Он, как на наркотик, подсел на смерть, войну и ложь - они нужны ему для удержания власти".



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