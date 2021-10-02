Российский олигарх заплатит в США штраф в полмиллиарда долларов
Российский миллиардер Олег Тиньков признал себя виновным по делу об уклонении от налогов и согласился выплатить штраф более чем $ 500 млн
Об этом сообщает DW .
Основатель TCS Group Олег Тиньков признал себя виновным по делу о мошенничестве 2013 года, в рамках которой его обвиняли в сокрытии активов с целью уклонения от уплаты налогов, и согласился выплатить в США штраф.
По словам представителя Минюста, $ 506, 8 млн, которые внесет в казну США банкир, более чем вдвое превышают сумму, уплаты которой он пытался избежать с помощью мошеннической схемы - $248,5 млн.
Оглашение приговора по делу Тинькова назначено на 29 октября в Окленде.
Согласно обвинительному заключению, Тиньков при отказе от гражданства США скрыл $ 1 млрд в активах и доходах, чтобы снизить сумму налога на экспатриация - exit tax.
В результате первичного размещения (IPO) в 2013 году на Лондонской фондовой бирже акций компании TCS Group Holding, мажоритарным акционером которой был Тиньков, стоимость его доли превысила $ 1 млрд. Через три дня после IPO бизнесмен вышел из гражданства США, которым владел с 1996 года, и по закону должен был уплатить exit tax. Чтобы добиться снижения налога, он подал в налоговую службу США недостоверные данные о том, что его доход за 2013 якобы составил $ 206 тыс., а стоимость активов - $ 300 тыс.
Тиньков был арестован в Лондоне в феврале 2020 года. Он оспаривал свою выдачу США, ссылаясь на то, что лечится в Великобритании от лейкемии. Британский суд обязал миллиардера сдать паспорта России и Кипра.
В рейтинге Bloomberg Billionaires Index состояние Тинькова оценивается в $ 8 млрд.
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