Российский олигарх Прохоров уехал в Израиль, - СМИ

Об этом сообщает издание "Детали".



По информации источника, Михаил Прохоров прибыл в Израиль из Швейцарии 24 марта регулярным рейсом авиакомпании "Эль Аль". Пока нет точной информации, останется ли Прохоров в Израиле. В аэропорту бизнесмен выразил намерение совершить репатриацию. Возможно, ему удастся доказать, что еврейкой была его бабушка со стороны матери.



Состояние Прохорова составляет $11,4 млрд. Капитал россиянина сформировался во многом от продажи активов в последние годы. Благодаря этому он смог избежать потерь, которые терпят крупнейшие бизнесмены России после введения санкций.



Свои активы в РФ Михаил Прохоров начал продавать еще в 2016 году. Олигарх прославился участием в организации вечеринок российской элиты на курорте Куршевель. Был обвинен в сутенерстве, но позже обвинение было снято.

23 марта стало известно, что российские олигархи подвергаются санкциям и хотят остановить своего президента Владимира Путина.