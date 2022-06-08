Российский олигарх надеется приостановить санкции, пока Суд ЕС рассматривает его жалобу, - The Guardian

Об этом сообщает The Guardian.

Известно, что Усманов и сестры подали отдельные иски еще в апреле, надеясь отменить персональные санкции, которые закрыли для них поездки в ЕС и заблокировали все активы, включая элитную яхту стоимостью 600 млн долларов.

Промежуточное решение суда может быть объявлено ориентировочно через две недели, а окончательное - до конца года.

Если Суд ЕС приостановит действие санкций, Усманов и сестры снова получат доступ к своим счетам и замороженным активам.

Алишер Усманов попал под санкции в феврале, сразу после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Впоследствии ЕС расширил санкции на его сестер как лиц, имеющих с ним тесные финансовые связи.

Напомним, в начале марта Усманов остался без самой дорогой в мире суперяхты. Судно стоимостью 600 миллионов долларов и длиной 156 метров под названием Dilbar задержали в Гамбурге.