Российский олигарх надеется приостановить санкции, пока Суд ЕС рассматривает его жалобу, - The Guardian
Российский миллиардер Алишер Усманов и его две сестры ожидают промежуточного решения Суда ЕС, в котором надеются получить приостановку ограничений до окончательного решения суда
Об этом сообщает The Guardian.
Известно, что Усманов и сестры подали отдельные иски еще в апреле, надеясь отменить персональные санкции, которые закрыли для них поездки в ЕС и заблокировали все активы, включая элитную яхту стоимостью 600 млн долларов.
Промежуточное решение суда может быть объявлено ориентировочно через две недели, а окончательное - до конца года.
Если Суд ЕС приостановит действие санкций, Усманов и сестры снова получат доступ к своим счетам и замороженным активам.
Алишер Усманов попал под санкции в феврале, сразу после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Впоследствии ЕС расширил санкции на его сестер как лиц, имеющих с ним тесные финансовые связи.
- Напомним, в начале марта Усманов остался без самой дорогой в мире суперяхты. Судно стоимостью 600 миллионов долларов и длиной 156 метров под названием Dilbar задержали в Гамбурге.
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