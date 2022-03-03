Российский олигарх лишился самой дорогой в мире супер-яхты
В Гамбурге арестовали самую дорогую яхту мира русского олигарха.
Немецкие власти изъяли у российского миллиардера Алишера Усманова супер-яхту стоимостью 600 миллионов долларов.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на журнал Forbes.
Судно протяженностью 156 метров под названием Dilbar задержали в Гамбурге.
Усманов, металлический магнат, является одним из 25 известных россиян, попавших под санкции ЕС из-за их связей с правительством России.
Другие яхты, принадлежащие российским олигархам, были замечены на Мальдивах, островном государстве в Индийском океане, не имеющем договора об экстрадиции из США.
- Напомним, супер-яхта Dilbar взошла на воду в 2016 году.
- Яхта "Dilbar" – не единственное судно Усманова. Миллиардеру еще принадлежит яхта "Ona" (ранее также называлась "Dilbar", в честь матери Алишера). Длина этого судна – 110 метров.
- 2 марта стало известно, что из-за полномасштабного нападения РФ на Украину США готовят пакет санкций против еще большего количества российских олигархов.
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