Российский олигарх Фридман выехал из Израиля в Москву, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

"Неделю назад я переехал в Израиль. Сейчас из-за сложившейся ситуации я полетел в Москву. Когда все наладится, я планирую вернуться в Израиль и жить там навсегда", — сказал Фридман в телефонном комментарии Bloomberg.

Российский олигарх покинул Великобританию, где жил с 2013 года, и переехал в Израиль за неделю до того, как ХАМАС начал атаку на страну.

Фридман имеет израильское и российское гражданство. Он является основателем и основным акционером "Альфа-групп", в состав которой входит крупнейший частный банк России. Фридман переехал в Британию в 2013 году после продажи доли в российской государственной компании "Роснефть".

Евросоюз и Британия ввели санкции против Фридмана и его партнеров после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В августе санкции против Фридмана ввели США.

"Невозможно жить в Великобритании под санкциями", - сказал Фридман, объясняя причину переезда в Израиль.

Что известно о деле Фридмана

20 июля президент Зеленский поручил Кабмину немедленно разобраться с "Сенс Банком", владельцами которого являются подсанкционные граждане России Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.

На следующий день Кабмин принял решение приобрести в полном объеме акции "Сенс банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривню. Таким образом, банк, владельцами которого являются подсанкционные граждане РФ Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов, становится государственным.

В частности, 5 сентября следователи Службы безопасности сообщили Фридману о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

6 октября СБУ заявила об аресте всех корпоративных прав Фридмана и его партнеров в Украине, включая Киевстар. По материалам правоохранителей суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, которые принадлежали также подсанкционным российским олигархам Петру Авену и Андрею Косогову. Все трое подозреваемых находятся за пределами Украины.

Арест наложен на корпоративные права в целях сохранения вещественных доказательств. Это не влияет на защиту интересов иностранных инвесторов и владельцев долей корпоративных прав, не препятствует их хозяйственной деятельности и возможности получения дивидендов.

Компания "Киевстар" сообщила , что санкции против российского олигарха Михаила Фридмана и его партнеров не влияют на работу оператора электронных коммуникаций "Киевстар".