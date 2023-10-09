Российский олигарх Фридман выехал из Израиля в Москву, - Bloomberg
Из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль российский олигарх Михаил Фридман покинул Израиль и улетел в Москву
Об этом сообщает Bloomberg.
"Неделю назад я переехал в Израиль. Сейчас из-за сложившейся ситуации я полетел в Москву. Когда все наладится, я планирую вернуться в Израиль и жить там навсегда", — сказал Фридман в телефонном комментарии Bloomberg.
Российский олигарх покинул Великобританию, где жил с 2013 года, и переехал в Израиль за неделю до того, как ХАМАС начал атаку на страну.
Фридман имеет израильское и российское гражданство. Он является основателем и основным акционером "Альфа-групп", в состав которой входит крупнейший частный банк России. Фридман переехал в Британию в 2013 году после продажи доли в российской государственной компании "Роснефть".
Евросоюз и Британия ввели санкции против Фридмана и его партнеров после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В августе санкции против Фридмана ввели США.
"Невозможно жить в Великобритании под санкциями", - сказал Фридман, объясняя причину переезда в Израиль.
Что известно о деле Фридмана
20 июля президент Зеленский поручил Кабмину немедленно разобраться с "Сенс Банком", владельцами которого являются подсанкционные граждане России Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.
На следующий день Кабмин принял решение приобрести в полном объеме акции "Сенс банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривню. Таким образом, банк, владельцами которого являются подсанкционные граждане РФ Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов, становится государственным.
В частности, 5 сентября следователи Службы безопасности сообщили Фридману о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
6 октября СБУ заявила об аресте всех корпоративных прав Фридмана и его партнеров в Украине, включая Киевстар. По материалам правоохранителей суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, которые принадлежали также подсанкционным российским олигархам Петру Авену и Андрею Косогову. Все трое подозреваемых находятся за пределами Украины.
Арест наложен на корпоративные права в целях сохранения вещественных доказательств. Это не влияет на защиту интересов иностранных инвесторов и владельцев долей корпоративных прав, не препятствует их хозяйственной деятельности и возможности получения дивидендов.
Компания "Киевстар" сообщила , что санкции против российского олигарха Михаила Фридмана и его партнеров не влияют на работу оператора электронных коммуникаций "Киевстар".
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