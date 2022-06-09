Российский олигарх Фридман хочет получить украинское гражданство и перерегистрировать свои активы в Украине, - глава НАПК

Об этом в интервью Forbes.ua рассказал глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков.

"Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинскими властями относительно того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину. Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например это Виктор Вексельберг, родившийся в Дрогобыче", – отметил Новиков.

Он считает, что такой сценарий будет выгоден Украине.

"Если олигархи не осудят публично войну, Путина и не признают территориальную целостность Украины, включая Крым и Донбасс, то они потеряют все имущество в Евросоюзе.

Это налоги, что выгодно Украине. Финансировать уничтожение режима Путина за счет российских олигархов – пожалуй, это лучшее, что может сделать Украина в таких обстоятельствах. Это выгодно и самим россиянам, ведь Путин разрушает и убивает российскую экономику и россиян тоже", – сказал Новиков.

Михаил Фридман родился и учился во Львове. Затем переехал в Москву, где создал бизнес-империю "Альфа-групп". Входил в первую сотню самых богатых людей мира и пятерку – в России.