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Главная Мир Российский олигарх Фридман добился прекращения расследований по нему в Британии

Российский олигарх Фридман добился прекращения расследований по нему в Британии

16 сентября, 2023 суббота
03:16
Мир Михаил Фридман

Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило в пятницу, что прекратило расследование в отношении подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана

Об этом сообщает " Радио Свобода ".

"NCA может подтвердить, что не будет принимать никаких мер против Михаила Фридмана на основании ордера, выданного в декабре 2022 года", – говорится в кратком заявлении NCA, имея в виду его особняк в северном Лондоне.

"Продолжаются расследования по связанным подозреваемым, которые подпадают под более широкое расследование", - добавляет агентство.

Газета Times сообщила, что агентство признало свой рейд на его дом незаконным и что обвинения в сговоре с целью обойти санкции, отмывание денег, мошенничество и ложные показания были сняты.

NCA придется возместить ущерб за незаконное проникновение в жилье, покрыть его судебные издержки и вернуть изъятые наличные.

В июле проживающий в Лондоне российский бизнесмен добился права обжаловать в Высоком суде обыск в его доме. Его команда юристов утверждала, что ордер базируется на ложных утверждениях из документа Wikileaks 2012 года, который впоследствии был опровергнут.

  • В декабре 2022 года в Лондоне был арестован и освобожден под залог российского олигарха Фридмана. NCA провело в лондонском элитном районе Пимлико масштабную операцию по аресту российского бизнесмена.
  • В начале апреля Великобритания сняла с Фридмана два из трех обвинений.
  • В июле стало известно, что защита Фридмана оспаривает санкции ЕС и заявляет, что они разрушили его жизнь.

санкции против России
Великобритания
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