Российский олигарх Дерипаска прогнозирует трехлетний жесткий кризис в РФ и предлагает перенести столицу в Сибирь

Об этом пишет НВ Бизнес.



"Я понимаю это лучше других. Когда люди вам говорят: опустят ли железный занавес, не опустят ли? Железный занавес уже опустили. Кризис минимум года на три жесточайший", - сказал он на Красноярском экономическом форуме.



Олигарх высказал мнение, что нужно будет заново открывать этот занавес.



"Первый шаг – это мир. Второй шаг – честно обсудить, где живем, как живем, на каких условиях, кто чем командует, какие риски несет, безусловно, важно поднять население. Я противник жесточайшего финансового прессинга, оно (население, – ред. ) ни в чем не виновато", - сказал Дерипаска.

Он также заявил, что уже через три недели будет понятно, что произошло с госбанками в результате санкций.

Кроме того, олигарх призвал переориентироваться на отношения с Азией, вплоть до перенесения столицы в Сибирь: Новосибирск или Красноярск.

"Я всегда говорю: кажется, это утопия, но зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракет, и все остальное будет по-другому выглядеть, если она (столица, - ред.) будет находиться в Новосибирске, Красноярске", - сказал Дерипаска.

"Не готовы сделать этот шаг - давайте часть управления сюда (в Сибирь, - ред.) передадим. Будут создаваться новые банки, новые финансовые институты. Какой смысл летать в Москву за простыми вещами?", - сказал он.

