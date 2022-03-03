Российский олигарх Дерипаска прогнозирует трехлетний жесткий кризис в РФ и предлагает перенести столицу в Сибирь
Российский олигарх Олег Дерипаска прогнозирует, что Россию ждет самый жестокий кризис минимум на три года из-за войны против Украины
Об этом пишет НВ Бизнес.
"Я понимаю это лучше других. Когда люди вам говорят: опустят ли железный занавес, не опустят ли? Железный занавес уже опустили. Кризис минимум года на три жесточайший", - сказал он на Красноярском экономическом форуме.
Олигарх высказал мнение, что нужно будет заново открывать этот занавес.
"Первый шаг – это мир. Второй шаг – честно обсудить, где живем, как живем, на каких условиях, кто чем командует, какие риски несет, безусловно, важно поднять население. Я противник жесточайшего финансового прессинга, оно (население, – ред. ) ни в чем не виновато", - сказал Дерипаска.
Он также заявил, что уже через три недели будет понятно, что произошло с госбанками в результате санкций.
Кроме того, олигарх призвал переориентироваться на отношения с Азией, вплоть до перенесения столицы в Сибирь: Новосибирск или Красноярск.
"Я всегда говорю: кажется, это утопия, но зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракет, и все остальное будет по-другому выглядеть, если она (столица, - ред.) будет находиться в Новосибирске, Красноярске", - сказал Дерипаска.
"Не готовы сделать этот шаг - давайте часть управления сюда (в Сибирь, - ред.) передадим. Будут создаваться новые банки, новые финансовые институты. Какой смысл летать в Москву за простыми вещами?", - сказал он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.13
-
EUR
Покупка 32.79Продажа 33.48
- Актуальное
- Важное