Об этом сообщает Bloomberg.

Верховный Суд США отклонил просьбу российского олигарха Олега Дерипаски отменить санкции. Решение было принято спустя несколько дней после того, как прокуратура США обнародовала уголовное обвинение в том, что Дерипаска нарушил санкции, введенные в 2018 году за его связи с его связями с президентом России Владимиром Путиным.

Санкции против Дерипаски были введены на основании указов, подписанных в 2014 году бывшим президентом США Бараком Обамой в ответ на аннексию Россией Крыма в Украине. Адвокат миллиардера утверждал, что они были незаконными. Дерипаска утверждал, что Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США превысило свои полномочия, поскольку оно ввело санкции, которые не были привязаны к чрезвычайной ситуации в стране. Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях предоставляет президенту США полномочия вводить санкции, если в стране объявлено чрезвычайное положение. В петиции адвокат Дерипаски отметил, что "любое нарушение этой тщательно разработанной законодательной схемы грозит отменой ограничений исполнительной власти".



Судьи не обращались к правительству с просьбой ответить, дав понять, что они серьезно не рассматривают апелляцию Дерипаски.

В марте этого года санкции против семи российских олигархов, среди которых Роман Абрамович, Олег Дерипаска и глава Газпрома Алексей Миллер ввело правительство Великобритании.

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