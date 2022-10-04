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Российский олигарх Дерипаска остается под санкциями: Верховный суд США отклонил апелляцию

4 октября, 2022 вторник
03:14
Мир

Верховный суд США отклонил апелляцию российского миллиардера Олега Дерипаски об отмене санкций, указ о которых подписал президент Барак Обама еще в 2014 году

Об этом сообщает Bloomberg.
Верховный Суд США отклонил просьбу российского олигарха Олега Дерипаски отменить санкции. Решение было принято спустя несколько дней после того, как прокуратура США обнародовала уголовное обвинение в том, что Дерипаска нарушил санкции, введенные в 2018 году за его связи с его связями с президентом России Владимиром Путиным.
Санкции против Дерипаски были введены на основании указов, подписанных в 2014 году бывшим президентом США Бараком Обамой в ответ на аннексию Россией Крыма в Украине. Адвокат миллиардера утверждал, что они были незаконными. Дерипаска утверждал, что Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США превысило свои полномочия, поскольку оно ввело санкции, которые не были привязаны к чрезвычайной ситуации в стране. Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях предоставляет президенту США полномочия вводить санкции, если в стране объявлено чрезвычайное положение. В петиции адвокат Дерипаски отметил, что "любое нарушение этой тщательно разработанной законодательной схемы грозит отменой ограничений исполнительной власти".

Судьи не обращались к правительству с просьбой ответить, дав понять, что они серьезно не рассматривают апелляцию Дерипаски.

  • В марте этого года санкции против семи российских олигархов, среди которых Роман Абрамович, Олег Дерипаска и глава Газпрома Алексей Миллер ввело правительство Великобритании.

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