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Российский олигарх Дерипаска об экономике РФ: денег нет, инвестиций не будет, нужно сократить госаппарат и силовиков

2 мартa, 2023 четверг
20:12
Экономика

Подсакционный российский олигарх Олег Дерипаска заявил, что в результате действующей экономической политики в России уже в 2024 году "не будет денег" и инвестиций

Об этом он сказал на Красноярском экономическом форуме, пишет Интерфакс.

"Очень важное верховенство права и предсказуемости. Если мы будем ежегодно или квартал менять правила игры, никто не будет верить: ни российские предприниматели, ни иностранные. Необходимо прекратить эти кабальные, с каменного века, "посадки" всех подряд неизвестно за что". Совершил человек экономический проступок, компенсировал его – пусть идет дальше работать", - заявил Дерипаска.

Привлекательность российского рынка резко падает, и это влияет на приход инвесторов.

"Выбирать не приходится. Денег не будет уже в следующем году. Нам будут нужны иностранные инвесторы. А они будут смотреть, как российские инвесторы зарабатывают, какие у них условия. Если мы не создадим их, не обеспечим привлекательность нашего рынка, то мы так и будем мечтать", - признал олигарх.

Он добавил, что усиление присутствия РФ на рынках так называемых "дружественных" стран не будет простым процессом.

"Понятно, что нужно выходить на новые рынки дружественных стран. Это очень непросто. Другие правила игры. Если нормы ВТО по отношению к российским предпринимателям не будут действовать, то нужно переходить на двусторонние соглашения. Будут проблемы с расчетами, санкционное давление будет серьезным", - сказал Дерипаска.

Он также предложил вдвое сократить количество чиновников и сотрудников правоохранительных органов.

"Мы понимаем, что это серьезное бремя для экономики, у которой в результате санкций "гири висят". Слишком много этого госаппарата и госкапитализма. Нам нужно больше свободы", - отметил Дерипаска.

"Нам пора прекратить мечтать о каком-то особом месте России в мире и заняться своими делами. Госкапитализм "ГосГазМяс" – это путь в никуда. Раньше я думал, что зря ежегодно тратятся миллиарды, а сейчас вижу, что триллионы. Количество чиновников и силовиков нужно сократить в несколько раз", - резюмировал Дерипаска.

  • Напомним, США планируют ввести 200% таможенную пошлину на российский алюминий, одним из ключевых производителей которого являются предприятия Олега Дерипаски.
санкции против России
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