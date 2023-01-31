Об этом сообщает издание The Telegraph.

Издание отмечает, что хотя формально именно Абрамович получил деньги от финансового соглашения, на самом деле он не имел права ими распоряжаться без разрешения британских властей. И вся сумма была просто заблокирована на счетах.

Поэтому олигарх обещал передать эти деньги в фонд, созданный в пользу пострадавших от вторжения кремлевских войск. Однако с этим возникли проблемы, поскольку в Евросоюзе бизнесмен также находится под санкциями, поэтому перечислить в благотворительный фонд эти деньги не может.

И вот, наконец, все препятствия были устранены. Средства будут направлены в фонд, который возглавил бывший исполнительный директор UNICEF в Великобритании Майк Пенроуз.

По его словам, деньги пойдут на гуманитарную помощь, включая медицинское, травматологическое, хирургическое оборудование и удовлетворение потребностей пострадавшего от войны населения вблизи линии фронта (обеспечение продовольствием, питанием, основными услугами, образованием и медицинской поддержкой).

Напомним, в мае прошлого года Абрамович продал Челси за 4,25 миллиарда фунтов консорциуму, возглавляемому американским инвестором Тоддом Боэли.

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