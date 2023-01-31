Российский олигарх Абрамович обещает передать Украине £2,3 млрд от продажи "Челси", - The Telegraph
Российский олигарх Роман Абрамович отдаст Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов - их он получил от продажи футбольного клуба "Челси", но они до сих пор заблокированы правительством Британии
Об этом сообщает издание The Telegraph.
Издание отмечает, что хотя формально именно Абрамович получил деньги от финансового соглашения, на самом деле он не имел права ими распоряжаться без разрешения британских властей. И вся сумма была просто заблокирована на счетах.
Поэтому олигарх обещал передать эти деньги в фонд, созданный в пользу пострадавших от вторжения кремлевских войск. Однако с этим возникли проблемы, поскольку в Евросоюзе бизнесмен также находится под санкциями, поэтому перечислить в благотворительный фонд эти деньги не может.
И вот, наконец, все препятствия были устранены. Средства будут направлены в фонд, который возглавил бывший исполнительный директор UNICEF в Великобритании Майк Пенроуз.
По его словам, деньги пойдут на гуманитарную помощь, включая медицинское, травматологическое, хирургическое оборудование и удовлетворение потребностей пострадавшего от войны населения вблизи линии фронта (обеспечение продовольствием, питанием, основными услугами, образованием и медицинской поддержкой).
- Напомним, в мае прошлого года Абрамович продал Челси за 4,25 миллиарда фунтов консорциуму, возглавляемому американским инвестором Тоддом Боэли.
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