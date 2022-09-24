Российский олигарх Абрамович был одним из посредников при недавнем обмене пленных, – Bloomberg
Российский олигарх Роман Абрамович встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Эр-Рияде в конце августа в рамках переговоров по обмену пленными между Украиной и Россией
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
После обмена, по данным британских СМИ, Абрамович поздравил пятерых освобожденных британцев на борту частного самолета, следовавшего в Саудовскую Аравию из России, и вручил им айфоны, чтобы они могли позвонить по телефону родным и сказать, что возвращаются домой.
Прессслужба самого российского олигарха не ответила на просьбу о комментарии по поводу участия Абрамовича в посредничестве.
Также не ответил на вопрос УП по поводу участия Абрамовича в обмене пленными руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов на брифинге по результатам спецоперации.
"К сожалению, я не могу прямо ответить на ваши вопросы по одной простой причине: если я на данном этапе раскрою все подробности, все коммуникационные линии и личности людей, с которыми мы работаем, работающих на нас, следующие операции у нас могут не состояться ", – сказал Буданов.
- 21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, увольнение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.
- Впоследствии СБУ обнародовала видео первых минут увольнения украинских защитников.
- Глава Чечни Кадыров выразил недовольство операцией, утверждая, что процесс состоялся на условиях Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.89
Покупка 40.89Продажа 41.85
-
EUR
Покупка 40.01Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное