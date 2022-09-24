Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

После обмена, по данным британских СМИ, Абрамович поздравил пятерых освобожденных британцев на борту частного самолета, следовавшего в Саудовскую Аравию из России, и вручил им айфоны, чтобы они могли позвонить по телефону родным и сказать, что возвращаются домой.

Прессслужба самого российского олигарха не ответила на просьбу о комментарии по поводу участия Абрамовича в посредничестве.

Также не ответил на вопрос УП по поводу участия Абрамовича в обмене пленными руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов на брифинге по результатам спецоперации.

"К сожалению, я не могу прямо ответить на ваши вопросы по одной простой причине: если я на данном этапе раскрою все подробности, все коммуникационные линии и личности людей, с которыми мы работаем, работающих на нас, следующие операции у нас могут не состояться ", – сказал Буданов.

21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, увольнение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.

Впоследствии СБУ обнародовала видео первых минут увольнения украинских защитников.

Глава Чечни Кадыров выразил недовольство операцией, утверждая, что процесс состоялся на условиях Украины.

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