Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Оккупант рассказал, что его сослуживцы боятся Вооруженные Силы Украины. По его словам, после первого боя все 135 новобранцев из полка сдали оружие и отказались воевать.

Когда россияне поняли, что командование их не отпустит – пытались скрыться из своих подразделений.

Впоследствии вражеский захватчик попал в плен к украинским силам обороны и таким образом сохранил свою жизнь.

"Сколько раз меня пытались отправить на "передок", так я понимаю, что там… убегал. 5 раз меня находили и возвращали обратно", – говорит рашист.

Поэтому оккупантам, которые хотят сдаться в плен, советуют обратиться на горячую линию +380936886888.

"Позвонив по ней, можно получить подробную инструкцию, как максимально безопасно сдаться в плен и остаться в живых", - пишет пресс-служба.

По состоянию на 16 декабря в рамках программы "Хочу жить" Украина получила обращение более 4 тыс. российских военных, которые хотели сдаться в плен.

ГУР сообщило, что в процессе обмена пленными представители России делят людей на "сорты" и уже исходя из этого формируют списки.

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