Российский оккупант рассказал, как пытался 5 раз сбежать из армии в украинский плен
В плен СБУ попал российский оккупант, пять раз пытавшийся бежать из войска РФ в украинский плен
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Оккупант рассказал, что его сослуживцы боятся Вооруженные Силы Украины. По его словам, после первого боя все 135 новобранцев из полка сдали оружие и отказались воевать.
Когда россияне поняли, что командование их не отпустит – пытались скрыться из своих подразделений.
Впоследствии вражеский захватчик попал в плен к украинским силам обороны и таким образом сохранил свою жизнь.
"Сколько раз меня пытались отправить на "передок", так я понимаю, что там… убегал. 5 раз меня находили и возвращали обратно", – говорит рашист.
Поэтому оккупантам, которые хотят сдаться в плен, советуют обратиться на горячую линию +380936886888.
"Позвонив по ней, можно получить подробную инструкцию, как максимально безопасно сдаться в плен и остаться в живых", - пишет пресс-служба.
- По состоянию на 16 декабря в рамках программы "Хочу жить" Украина получила обращение более 4 тыс. российских военных, которые хотели сдаться в плен.
- ГУР сообщило, что в процессе обмена пленными представители России делят людей на "сорты" и уже исходя из этого формируют списки.
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