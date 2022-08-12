Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В сутки, 11 августа, от российских обстрелов пострадали пограничные громады Сумщины: Белопольская, Новослободская, Эсманская, Путивльская, Шалыгинская и Великописаревская.

Россияне 10 раз в день ударили по Сумской области. Зафиксировано 137 прилетов. По украинской территории избивали из минометов и артиллерии. Обошлось без потерь, но есть разрушение и потеря урожая.

"Да, в результате артиллерийских обстрелов Новослободской громады около 12:00 уничтожено пожаром поле пшеницы, принадлежащее частному предприятию. Кроме того, из-за артобстрела в г. Белополье в полдень повреждены два жилых дома", - написал Живицкий.

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