Российский обстрел ТЦ в Кременчуге: СБУ установила обстоятельства запуска ракет
СБУ выяснила, что ТЦ в Кременчуге в Полтавской области РФ уничтожила ракетами Х-22, выпущенными из бомбардировщиков в небе над Курском
Об этом идет речь на сайте украинской спецслужбы.
"Имеющиеся данные свидетельствуют, что запуск ракет типа "Х-22" осуществлен из взлетевших с военного аэродрома Шайковка в Калужской области стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Сами же ракеты выпустили в воздушном пространстве Курской области РФ", – отметили в СБУ.
На видео, зафиксировавшем ракетный удар, видно, что россияне попали именно в гражданские объекты, в частности в торговый центр "Амстор". Это доказывают кадры камер наблюдения внутри ТЦ и вокруг него: там было много посетителей.
"Также спутниковые снимки позволят посмотреть на Кременчуг до и после обстрела. Более того – есть возможность даже сравнить количество автомобилей, обычно находившихся на парковке ТЦ в разные промежутки времени. То есть любые вымыслы российской пропаганды опровергаются фактами, которые легко проверить", - отметили в СБУ.
Кроме того, в спецслужбе отметили, что во время российского обстрела Кременчугского завода дорожных машин там не было складов с военной техникой. Предприятие производило асфальтосмесительные установки.
"Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия России - это сборище террористов, которые обязательно получат наказание за свои преступления. Все доказательства пока тщательно документируются", - заявил глава СБУ Иван Баканов.
В спецслужбе напомнили, что 27 июня приступили к расследованию российского ракетного обстрела гражданских объектов в Кременчуге. СБУ открыла производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
- 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. Россияне попали в ТЦ, где находились гражданские. По состоянию на день 28 июня количество погибших возросло до 20. ТЦ был полностью уничтожен.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что в обстрелянном Россией ТЦ в Кременчуге находилось более тысячи гражданских .
- Мировые представители и лидеры начали активно комментировать такой ракетный удар со стороны РФ. Так, государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал это "зверством" . Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал : "Эта ужасная атака еще раз показала глубину жестокости и варварства, в которые опустился российский лидер".
- 29 июня глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин анонсировал проверку всех ТЦ области на соблюдение правил безопасности во время воздушных тревог.
- 29 июня Папа Римский осудил ракетный удар РФ по Кременчугу и призвал молиться о мире.
- На 30 июня спасатели обследовали и разобрали обломки на 80% территории уничтоженного россиянами ТЦ.
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