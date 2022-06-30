Об этом идет речь на сайте украинской спецслужбы.

"Имеющиеся данные свидетельствуют, что запуск ракет типа "Х-22" осуществлен из взлетевших с военного аэродрома Шайковка в Калужской области стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Сами же ракеты выпустили в воздушном пространстве Курской области РФ", – отметили в СБУ.

На видео, зафиксировавшем ракетный удар, видно, что россияне попали именно в гражданские объекты, в частности в торговый центр "Амстор". Это доказывают кадры камер наблюдения внутри ТЦ и вокруг него: там было много посетителей.

"Также спутниковые снимки позволят посмотреть на Кременчуг до и после обстрела. Более того – есть возможность даже сравнить количество автомобилей, обычно находившихся на парковке ТЦ в разные промежутки времени. То есть любые вымыслы российской пропаганды опровергаются фактами, которые легко проверить", - отметили в СБУ.

Кроме того, в спецслужбе отметили, что во время российского обстрела Кременчугского завода дорожных машин там не было складов с военной техникой. Предприятие производило асфальтосмесительные установки.

"Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия России - это сборище террористов, которые обязательно получат наказание за свои преступления. Все доказательства пока тщательно документируются", - заявил глава СБУ Иван Баканов.

В спецслужбе напомнили, что 27 июня приступили к расследованию российского ракетного обстрела гражданских объектов в Кременчуге. СБУ открыла производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. Россияне попали в ТЦ, где находились гражданские. По состоянию на день 28 июня количество погибших возросло до 20. ТЦ был полностью уничтожен.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что в обстрелянном Россией ТЦ в Кременчуге находилось более тысячи гражданских .

Мировые представители и лидеры начали активно комментировать такой ракетный удар со стороны РФ. Так, государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал это "зверством" . Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал : "Эта ужасная атака еще раз показала глубину жестокости и варварства, в которые опустился российский лидер".

29 июня глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин анонсировал проверку всех ТЦ области на соблюдение правил безопасности во время воздушных тревог.

29 июня Папа Римский осудил ракетный удар РФ по Кременчугу и призвал молиться о мире.

На 30 июня спасатели обследовали и разобрали обломки на 80% территории уничтоженного россиянами ТЦ.

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