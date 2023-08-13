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Российский обстрел Покровска 7 августа: количество погибших увеличилось

13 августа, 2023 воскресенье
13:45
Война с Россией

В ночь на 13 августа в больнице скончался полковник службы гражданской защиты Виталий Кинц, раненный во время ликвидации последствий российского обстрела Покровска Донецкой области

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

"Сегодня ночью навсегда остановилось сердце начальника 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС в Донецкой области полковника службы гражданской защиты Виталия Кинца, пострадавшего при ликвидации последствий обстрелов в городе Покровск", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что во время повторного обстрела города россиянами Виталий Кинц получил тяжелые ранения. Врачи отчаянно боролись за его жизнь, но сохранить жизнь мужчины, к сожалению, не удалось.

Загиблий внаслідок російського обстрілу Покровська 7 серпня рятувальник Віталій Кінц

Фото: МВД Украины

Ракетный обстрел Покровска 7 августа: что известно

Вечером 7 августа Россия нанесла удар по Покровску Донецкой области. Ракеты попали в жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский вечером 8 августа сообщил, что в результате удара погибли 9 человек.

Среди раненых было двое детей, мальчиков, один из них, 11-летний Никита, находился в тяжелом состоянии. Также ранения получили 36 полицейских: парамедики, взрывотехники, участковые, ювенальные полицейские и другие.

О завершении аварийно-спасательных работ ранее сообщили в ДСНС и отметили, что работы были завершены в 16:40. Спасатели уточнили, что ранены 82 человека. ДСНС в свою очередь спасла восьмерых человек.

С места происшествия вывезли 122 тонны строительного мусора. К ликвидации последствий обстрелов от ДСНС были привлечены 46 человек и 12 единиц техники.

Глава Покровской ОВА Сергей Добряк в эфире "Еспресо" добавил, что из местного бюджета будет выделено по 100 тыс. грн семьям погибших в результате обстрела и по 80 тыс. грн за разрушенное жилье.

После обстрела полиция показала видео с места теракта, камеры сняли второй удар.

Впоследствии стало известно, что в Покровске в результате ракетной атаки 7 августа получил ранение полицейский, герой фильма "20 дней в Мариуполе" Владимир.

Украина
Россия
полиция
Донетчина
ДСНС
ракетний удар
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