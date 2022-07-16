Российский обстрел Никополя: из-под завалов извлекли тела двух погибших
В Никополе на Днепропетровщине 16 июля спасатели достали из-под завалов двух погибших в результате российского обстрела "градами"
Об этом сообщила ГСЧС в телеграмме .
"В 10:15 спасателями из-под завалов изъяты тела 2 погибших. Работы по изъятию и деблокации людей завершены", - подчеркнули в службе.
Спасатели продолжат предоставлять пострадавшим в результате обстрела по другим адресам.
- 15 июля на Днепропетровщине захватчики убили троих человек, ранили еще 17, повредили 13 домов, ПТУ и школу.
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