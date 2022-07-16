Об этом сообщила ГСЧС в телеграмме .

"В 10:15 спасателями из-под завалов изъяты тела 2 погибших. Работы по изъятию и деблокации людей завершены", - подчеркнули в службе.

Спасатели продолжат предоставлять пострадавшим в результате обстрела по другим адресам.

15 июля на Днепропетровщине захватчики убили троих человек, ранили еще 17, повредили 13 домов, ПТУ и школу.

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