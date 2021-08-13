Российский наемник на Донбассе в нетрезвом состоянии открыл огонь по своим и применил гранату: погибли 7 человек

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.



"На днях в 9 отдельном мотострелковом полку 1 армейского корпуса т.н. ДНР после употребления группой военнослужащих спиртных напитков между ними произошла драка, в ходе которой ефрейтор Даниил Цуприк открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату. В результате этого погибли семь человек - четыре наемника и трое местных жителей", - говорится в сообщении.



В нем отмечается, что в настоящее время Цуприка разыскивают. Это также подтверждают перехвачены украинскими разведчиками переговоры российских наемников.

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