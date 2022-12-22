Российский мусор не дает астронавтам США на МКС выйти в открытый космос

Об этом сообщили в Space.

Утверждается, что астронавты Фрэнк Рубио и Джош Кассада должны установить новые солнечные батареи в открытом космосе.

Операцию отменили, потому что в момент выхода на Международную космическую станцию к ней приблизились обломки российской ракеты шириной 3,35 метра. Такие использовались в ракетах-носителях РФ "Союз" и "Зенит".

Как сообщил представитель NASA Дэн Хуот, фрагменты ракеты РФ могли приблизиться к станции на критическое расстояние - 400 метров.

Напомним, 15 декабря сообщалось, что работы по выходу российских космонавтов в открытый космос отменены в связи с разгерметизацией внешнего контура системы охлаждения корабля "Союз", пристыкованного к Международной космической станции.

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