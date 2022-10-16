Перехват опубликовал Главное управление разведки в своем телеграме.

Оккупант рассказывает, что российские квадрокоптеры "боятся летать в дождь", потому что их может заклинить, а "градов" и самолетов на базе совсем нет. В то время как украинские военные хорошо вооружены, россияне из-за нехватки оружия "не могут взять одно крошечное село две недели".

“У нас квадрокоптеры в дождь боятся летать, потому что у них какие-то моторчики стоят, их может замкнуть.

А у этих (украинцев, - ред.) и в дождь летают, и в ветер, и в снег, и в гололедицу и когда захотят... Тепловизоров у нас нет... У этих (украинцев, - ред.) есть все ", – говорится в перехвате.

Он также рассказал, что на базе нет света, а вода есть только из колодца. Мобилизованные не проходят обещанную учебу - их сразу отправляют на фронт.

"Те, кого сейчас набирают – приедут сюда, как неподготовленное мясо", – говорит оккупант.

Он также отметил, что за дезертирство россиянам угрожают тюремными сроками.

Соотношение потерь Украины и России составляет 1 к 6.5, – Минобороны.

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