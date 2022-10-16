Российский "мобик" жалуется, что у них нет ничего, а у украинцев есть все. Перехват ГУР
Мобилизованный россиянин в перехваченном ГУР разговоре рассказал, что в то время, как украинцы активно пользуются современной техникой, у оккупантов нет вооружения, а из коммуникаций - только колодец
Перехват опубликовал Главное управление разведки в своем телеграме.
Оккупант рассказывает, что российские квадрокоптеры "боятся летать в дождь", потому что их может заклинить, а "градов" и самолетов на базе совсем нет. В то время как украинские военные хорошо вооружены, россияне из-за нехватки оружия "не могут взять одно крошечное село две недели".
“У нас квадрокоптеры в дождь боятся летать, потому что у них какие-то моторчики стоят, их может замкнуть.
А у этих (украинцев, - ред.) и в дождь летают, и в ветер, и в снег, и в гололедицу и когда захотят... Тепловизоров у нас нет... У этих (украинцев, - ред.) есть все ", – говорится в перехвате.
Он также рассказал, что на базе нет света, а вода есть только из колодца. Мобилизованные не проходят обещанную учебу - их сразу отправляют на фронт.
"Те, кого сейчас набирают – приедут сюда, как неподготовленное мясо", – говорит оккупант.
Он также отметил, что за дезертирство россиянам угрожают тюремными сроками.
- Соотношение потерь Украины и России составляет 1 к 6.5, – Минобороны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.47
- Актуальное
- Важное