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Российский миллиардер в прошлом году организовал выезд из РФ 250 наиболее квалифицированных врачей, - росСМИ

21 мартa, 2023 вторник
18:48
Медицина

В сентябре 2022 года из-за угрозы мобилизации на войну в Украине специальным чартерным рейсом из России сбежали по меньшей мере 250 врачей, что составляет 0,1% от общего числа медработников

Об этом сообщает "Система" (проект расследований "Радио Свобода" и телеканал "Настоящее время").

Они вылетели из Москвы в Астану чартерным рейсом. Каждый из врачей заплатил 40 тысяч рублей за перелет, остальные расходы покрыл неизвестный российский миллиардер из списка Forbes. Система не указывает его имени, но уточняет, что он инвестирует в сферу цифровых технологий.

Как легенда для пограничного контроля ФСБ врачи должны были лететь на медицинский конгресс в Ереване, но из-за загрузки аэропорта Звартноц за сутки до вылета пункт назначения сменили на Астану. Рейс вылетел в Казахстан 27 сентября. Пассажирам раздали приглашения и продукцию с символикой несуществующего мероприятия.

По подсчетам "Системы", 250 вылетевших врачей - это примерно 0,1% от общего количества зарегистрированных в России медработников.

В общей сложности, по данным проекта, Россию покинули тысячи, возможно, десятки тысяч квалифицированных врачей. В сравнении с общим числом российских медиков это около 1-2%. Среди выехавших – врачи с мировыми именами, главные врачи известных московских клиник, заведующие отделениями, ученые, просветители.

Пассажиры назвали свой борт "Медицинский самолет" по аналогии с "Философским пароходом". Разница только в том, что в 1922 году пятью пароходами из Советской России большевики выслали действительно весь цвет петербургской, московской и казанской профессуры, а ровно через сто лет "Медицинским самолетом" из Москвы в Ереван должны были отправиться только 250 врачей,  всего 0,1% из 260 тысяч официально зарегистрированных в стране медработников.

Россия
Армения
мобилизация
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