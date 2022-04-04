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Российский миллиардер Прохоров получил гражданство Израиля – Ynet

4 апреля, 2022 понедельник
17:47
Мир Михаил Прохоров

Михаил Прохоров заявил о получении израильского гражданства

Российский миллиардер Михаил Прохоров получил израильское гражданство, сообщает новостной сайт Ynet.

Согласно сообщению, несколько дней назад Прохоров прибыл в Израиль частным самолетом из Швейцарии и подал все необходимые документы, чтобы стать гражданином Израиля по закону о возвращении.

25 марта израильское издание "Детали" сообщало, что Прохоров прибыл в Израиль и пытается пройти процедуру репатриации. Однако в инвестиционном фонде ОНЭКСИМ, учредителем которого является Прохоров, опровергли это и отметили, что бизнесмен отправился в Израиль для лечения.

Прохоров, которого Bloomberg назвал 12-м самым богатым гражданином России с состоянием в 13,8 млрд долл., не попал под санкции США, ЕС или Великобритании после российского вторжения в Украину, как другие российские олигархи, связанные с Путиным.

Российский Forbes оценивает состояние Прохорова в $11,4 млрд, в рейтинге 200 богатых бизнесменов России на 2021 год он был на 14-м месте.

Михаил Прохоров - бывший владелец баскетбольной команды НБА Brooklyn Nets.

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