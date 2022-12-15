Российский миллиардер Потанин с семьей, вице-премьер РФ Белоусов, Росбанк и ВТБ: США ввели новые санкции за финансирование войны в Украине
В новый санкционный список министерства финансов и государственного департамента США вошли организации, связанные с сектором финансовых услуг России, а также олигарх Владимир Потанин
Об этом сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
В санкционный список добавили одного из самых богатых людей России Владимира Потанина и его семью. Потанин попал в SDN-список, что означает блокировку активов в США и запрет на взаимодействие с американцами. Также в перечень внесли губернатора Белгородской области России Вячеслава Гладкова, губернатора Курской области Романа Старовойта, губернатора Краснодарского края Александра Усса, вице-премьера РФ Андрея Белоусова и других чиновников.
Кроме того, санкции введены против Росбанка, а также 17 дочерних компаний ВТБ Банка – второго по величине банк России.
Также в санкционный список попали граждане Украины, в частности, коллаборант Геннадий Гаркуша, ранее работавший в патрульной полиции особого назначения Херсонщины, а также Владимир Липандин, который сотрудничал с россиянами и был назначен "руководителем полиции" в оккупированной Херсонской области.
"Вводя санкции против дополнительных крупных российских банков, мы продолжаем углублять изоляцию России от мировых рынков", – заявил замминистра по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон, добавив, что принятые меры "будут еще больше препятствовать способности режима Путина финансировать его ужасную войну против Украины ".
- В июне санкции против Потанина ввела Великобритания.
- В Новой Зеландии 12 декабря ввели санкции против 23 россиян и предприятий, поддерживающих вторжение в Украину, в частности, под ограничениями министр цифрового развития, гендиректор Первого канала и Фонд стратегической культуры
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