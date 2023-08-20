Об этом предприниматель рассказал у себя в ТГ-канале.

"Да, похоже, мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в конце сентября", отметил Дерипаска.

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По его мнению, проведение переговоров будет обусловлено экономическими соображениями руководства США, которому "необходим поиск компромисса с врагами". После этого, как выразился миллиардер, о России "на время забудут", что обеспечит РФ шанс на инвестиции и восстановление экономики. Правда, послевоенная российская экономика, по мнению Дерипаски, будет "ориентирована на юг и восток".