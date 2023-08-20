Российский миллиардер Дерипаска заявил о мирных переговорах по Украине "в конце сентября"
Миллиардер из РФ, металлургический магнат Олег Дерипаска в воскресенье, 20 августа, сообщил о якобы вероятном "начале мирных переговоров" по российско-украинскому вооруженному конфликту осенью 2023 года
Об этом предприниматель рассказал у себя в ТГ-канале.
"Да, похоже, мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в конце сентября", отметил Дерипаска.
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По его мнению, проведение переговоров будет обусловлено экономическими соображениями руководства США, которому "необходим поиск компромисса с врагами". После этого, как выразился миллиардер, о России "на время забудут", что обеспечит РФ шанс на инвестиции и восстановление экономики. Правда, послевоенная российская экономика, по мнению Дерипаски, будет "ориентирована на юг и восток".
- Дерипаска в течение 17 лет был женат на Полине Юмашевой, внучке первого российского президента Бориса Ельцина.
- Близок к Роману Абрамовичу, которогго тоже связывают с семейным кланом Ельцина, и занимается неофициальными переговорными процессами между Украиной и РФ по отдельным вопросам, в частности, по обмену пленными.
- Находится под санкциями.
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