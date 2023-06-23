Был я в прошлом месяце в телевизоре, и там мне задали один интересный вопрос. А поскольку вы все настолько сознательные, что ни разу не смотрели марафон, перескажу вам здесь.

Итак, меня спросили, можно ли надеяться когда-нибудь преодолеть российский миф о Крыме? Я ответил, что действительно широко популярный и глубоко укорененный миф преодолеть невозможно. И даже когда все поймут, что это только миф, он останется жить.

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Что важно: все известные сегодня мифы были не мифами, а актуальными политическими нарративами. Я привел пример самого знаменитого европейского мифа, который, к тому же, имеет прямое отношение к Крыму — мифа о Троянской войне (Ифигения в Тавриде, Ахилл на о. Змеиный). Это он сегодня проходит по категории литературы, а почти три тысячи лет лежал в основе реальной политики или по крайней мере геополитических теорий.

Да и русский миф о Крыме вряд ли исчезнет бесследно и навсегда — надо это понимать.

Однако это не повод сложить руки. Напротив, следует активно действовать, чтобы этот миф поскорее перевести из категории политики в категорию литературы!

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Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности

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