"Российский МИД и его глава полностью деградировали": Чалый о переговорах Кулебы и Лаврова

"Переговоры Путина и Зеленского могут быть в двух случаях: это либо восстановление нашей территориальной целостности, либо капитуляция. Все остальное – промежуточные этапы", – сказал Чалый в эфире Espreso.TV.

Чалый отметил: "Есть общая позиция дипломатов, также заявление Ассоциации внешней политики, в котором говорится, что российский МИД и его глава полностью деградировали. Поэтому сейчас необходимо искать решения для посредника, то есть страны, которая может вести переговоры по гуманитарным вопросам, а всем остальным должна заниматься военная делегация".



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Также он добавил, что встреча Путина и Зеленского может быть только при двух условиях: "Или мы выходим на наши границы, территориальная целостность восстанавливается, а оборона и контрнаступление приносят результат – и тогда будут переговоры, или капитуляция. Все остальное – это промежуточные этапы, Россия будет использовать для нанесения ударов. Это не просто прогноз, я неоднократно участвовал в переговорах с Путиным во время военных действий России и Украины, это совет", – сказал Чалый.

Напомним, 10 марта состоялись переговоры с участием министров иностранных дел Украины, Турции и РФ по прекращению российской агрессии против Украины.

переговоры с участием министров иностранных дел Украины, Турции и РФ по прекращению российской агрессии против Украины. По словам главы МИД Кулебы, договориться о прекращении огня не удалось, ведь РФ настаивает, что Украина должна выполнить условия Путина. Следовательно, переговоры не сдвинули ситуацию с места.

о прекращении огня не удалось, ведь РФ настаивает, что Украина должна выполнить условия Путина. Следовательно, переговоры не сдвинули ситуацию с места. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил надежду на принятие в РФ решений по запуску гуманитарного коридора и эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

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