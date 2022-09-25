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Главная война с Россией Российский медведь получил тяжелый удар, но имеет достаточно сил для эскалации, - Моравецкий

Российский медведь получил тяжелый удар, но имеет достаточно сил для эскалации, - Моравецкий

25 сентября, 2022 воскресенье
20:19
война с Россией Матеуш Моравецкий

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что объявление мобилизации в РФ свидетельствует о кризисе в стране, но у России еще есть силы для эскалации войны

Об этом он заявил в своем подкасте .

"Обращение Путина с объявлением о мобилизации призвано было напугать, но на самом деле показало не силу России, а глубину кризиса, в который она себя загнала", - подчеркнул он.

По словам премьер-министра Польши, с полномасштабной войной против Украины все увидели позор войск РФ, старую и брошенную технику, пленных оккупантов, которые говорили, что ехали на учения, а не воевать.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин оказался "прижатым к стенке", когда украинские военные начали деоккупировать населенные пункты. Еще более ярко это продемонстрировала реакция россиян на объявление мобилизации.

"Российский интернет захлестнула волна запросов о том, как избежать отправки в армию и как уехать из РФ", - отметил Матеуш Моравецкий.

Министр отметил, что российская пропаганда рушится, поэтому президент РФ единственным вариантом для себя считает наращивание эскалации войны против Украины. Политик отметил, что несмотря на то, что "российский медведь" получил тяжелый удар, у него еще достаточно сил для нового этапа обострения.

"Это не отменяет того, что его режим слабеет с каждым днем", - отметил Матеуш Моравецкий.

  • 21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о проведении в РФ частичной мобилизации.
  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Путин использует войну против Украины как способ умышленного этноцида народов России .
  • 25 сентября в Дагестане во время антимобилизационного митинга силовики стреляли в воздух.

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