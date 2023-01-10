Российский Лукойл договорился о продаже НПЗ на Сицилии

Об этом говорится в сообщении компании.

"Соглашение планируется закрыть до конца марта 2023 года после выполнения немедленных условий, включающих получение необходимых согласований со стороны регуляторов, в том числе правительства Италии", - отмечают в компании.

НПЗ ISAB, расположенный на острове Сицилия, оказался под угрозой остановки из-за вступления в силу 5 декабря шестого пакета санкций ЕС, запрещающего морские поставки нефти из России.

"Для обеспечения эффективной работы комплекса после приобретения G.О.И. ENERGY сформировал партнерство с TRAFIGURA, одним из крупнейших международных трейдеров нефтью и нефтепродуктами", – заявили в компании.

ISAB – крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Италии, ранее покупавший 30–40% сырья в РФ. ЛУКОЙЛ приобрел завод в 2008 году, в собственности компании есть 49% предприятия. До пандемии COVID-19 объем производства ISAB составил 10,6 млн т в год, это 13% от общего объема переработанной нефти в Италии.

В ноябре ЛУКОЙЛ отказался от продажи НПЗ американской инвестиционной компании Crossbridge Energy Partners. Как отмечали источники Financial Times, россияне усомнились в возможности потенциального покупателя предоставить необходимую сумму для сделки.

Ранее сообщалось , что российские нефтепродукты попадают в США благодаря санкционным лазейкам – для этого, в основном, используется нефтеперерабатывающий завод на Сицилии, принадлежащий ЛУКОЙЛу.

Отметим, в конце ноября стало известно, что о планах правительства Италии национализировать этот важный для экономики страны завод. Здесь рассчитывают, что в случае национализации предприятие сможет привлечь банковские или партнерские средства и покупать нефть у других поставщиков, а не только у России.

1 декабря Совет министров Италии единогласно решил ввести временное управление на заводе.

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