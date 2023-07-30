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Российский лайнер повторно следует в Батуми: на борту певцы-пропагандисты под санкциями, грузины готовятся

30 июля, 2023 воскресенье
18:12
Мир

В грузинском Батуми в понедельник, 31 июля, состоится протест по прибытию из Сочи российского круизного лайнера ASTORIA GRANDE

Об этом сообщает издание SOVA.

Также известно, что объявили о протесте члены молодежного крыла оппозиционной партии "Единого национального движения". По словам одного из представителей движения Георгия Думбадзе, форма протеста будет решительной.

"Форма протеста будет очень решительной. Позиция грузин будет зафиксирована, чтобы напомнить всем, что Батуми, Грузия, принадлежит грузинам. Важно понимать, что россияне – это нация безжалостных душегубцев. Пропагандист, скрытый под именем туриста, въезжает и со временем делает". заявления, якобы Абхазия были спасены от нас. Мы против оккупации", - заявил оппозиционер.

Отметим, круизный лайнер ASTORIA GRANDE прибудет в Батуми из Сочи 31 июля.

Отмечается, что среди участников:

  • бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин, в 2022 году принявший участие в патриотическом марафоне "Zа Россию" в поддержку российского вторжения в Украину. На сайте портала "Война и санкции" отмечено, что он "сыграл важную роль в российской пропаганде и поддержал российскую политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, аннексию Крыма". Въезд в Украину ему запрещен с 2017 года, когда он сказал, что Крым принадлежит России.
  • российская музыкальная группа "Те100стерон" ("Тестостерон"), основанная братьями Андреем и Валери Бирбичадзе. Они родились в Казахстане, затем переехали в Россию. Исполняют песни на русском, испанском, французском, итальянском, английском, украинском и грузинском языках.
  • Дмитрий Колдун – белорусский певец, победитель российского проекта "Фабрика звезд-6", представлявший Беларусь на конкурсе "Евровидение-2007". Он также выступал с концертом в "ДНР" в 2018 году.
  • 19-летний артист из Бишкека Amirchik (Амирхан Батабаев), российский музыкальный проект Filatov & Karas, ведущие Иван Чуйков и Дмитрий Оленин.

Что предшествовало

Напомним, 27 июля грузины прогнали из порта Батуми лайнер Astoria Grande с российскими туристами, следующий в Сочи. Они скандировали "Русский корабль, иди на **й" и "Абхазия – это Грузия", а также принесли фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны.

Во время акции в одной из кают лайнера появилось российское знамя, но вскоре его убрали.

Негодование жителей Батуми вызвало и прибытие лайнера из России, и комментарии российских туристов на нем. В интервью местным СМИ они заявляли, что Россия не оккупировала Грузию, "мы по-прежнему в Советском Союзе", а одна из туристок открыто заявила, что посещала Абхазию, являющуюся нарушением грузинского законодательства.

Корабль отплыл под давлением местных протестующих на два дня раньше графика.

28 июля президентка Грузии Саломе Зурабишвили заявила , что прибытие в Батуми лайнера с российскими туристами – последняя провокация РФ.

Что известно о россиянах в Грузии

11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки. ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты в свою территорию.

15 мая Грузия разрешила первой российской авиакомпании совершать рейсы в страну. На следующий день разрешение на регулярные рейсы в Москву получила грузинская авиакомпания Georgian Airways.

В Грузии оппозиция обещает встретить первый рейс из Москвы акцией протеста.

19 мая Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты еще одному российскому авиаперевозчику – Red Wings.

27 июля президент Грузии осудил передачу РФ "властями" оккупированной Абхазии аэропорту Сухуми.

Общество
Россия
Грузия
Война с Россией
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