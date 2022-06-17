Российский корвет дважды в ночь на 17 июня подплывал к датскому острову Борнхольм, где был фестиваль демократии
Российский корабль дважды подплывал к датскому острову Борнхольм, где был фестиваль с политиками, встретившимися с гражданами Дании
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Дании.
Отмечается, что российский корвет дважды в ночь на 17 июня подплывал к датскому острову, на котором проходил фестиваль демократии Folkemødet.
Известно, что Folkemødet – ежегодный фестиваль, на котором политики встречаются с гражданами Дании.
Когда российский корабль приближался к острову, на нем было много членов парламента королевства.
После этого в российских СМИ появилась информация , что в МИДе Дании вызвали посла России в Дании. Глава МИДа Дании Йеппе Кофод назвал соответствующее поведение командования кораблей "глубоко безответственной, грубой и совершенно неприемлемой российской провокацией".
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