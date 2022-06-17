Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Дании.

Отмечается, что российский корвет дважды в ночь на 17 июня подплывал к датскому острову, на котором проходил фестиваль демократии Folkemødet.

Известно, что Folkemødet – ежегодный фестиваль, на котором политики встречаются с гражданами Дании.

Когда российский корабль приближался к острову, на нем было много членов парламента королевства.

После этого в российских СМИ появилась информация , что в МИДе Дании вызвали посла России в Дании. Глава МИДа Дании Йеппе Кофод назвал соответствующее поведение командования кораблей "глубоко безответственной, грубой и совершенно неприемлемой российской провокацией".

28 мая Россия устроила ракетную стрельбу возле Финляндии и Швеции. Россияне уверяют, что ракета успешно поразила морскую цель, расположенную в 1000 км.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb