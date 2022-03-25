Российский корабль обстрелял Санжейку в Одесской области, а позже заявил о "гарантиях безопасности" для прохода гражданских судов, - ВМС ВСУ
Российский корабль обстрелял село Санжейка в Одесской области, а впоследствии заявил о "гарантиях безопасности" для прохода гражданских судов по гуманитарным коридорам
Об этом сообщают ВМС Вооруженных Сил Украины.
По предварительной информации, в результате ракетных ударов российские военные корабли потопили сухогруз под флагом Панамы Helt.
Кроме того, был поражен танкер под флагом Молдовы Millennial Spirit, а в северной части Черного моря на якорной стоянке попали под обстрелы и получили значительные повреждения два балкера - Namura Queen и Lord Nelson, ходившие под флагом Панамы.
Также кораблями РФ в плен было захвачено судно Морской поисково-спасательной службы Sapfir, выполнявшее в водах гуманитарную миссию.
Кроме того, сегодня в 7:15-7:30 утра российский корабль произвел обстрел села Санжейка под Одессой.
Несмотря на незаконные действия в акваториях Черного и Азовского морей, российский генерал также внезапно объявил о создании с 25 марта гуманитарного коридора для безопасного выхода иностранных судов из украинских портов.
"Это тот генерал, который дает приказы о ковровых бомбардировках Мариуполя и других городов Украины, по его приказу обстреливают автомобили мирных граждан, которые пытаются по гуманитарным коридорам вырваться из окруженного города", - информируют ВМС ВСУ,
По профессиональному мнению ВМС ВСУ, такая попытка преподнести себя с гуманной стороны только является манипуляцией, поскольку никакого подтверждения словам российского генерала предоставлено не было.
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