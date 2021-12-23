Российский "конвой" доставил более 270 тыс. доз "Спутника Лайт" в ОРДО

Об этом сообщают оккупационные власти Донецка.



В четверг в ОРДО прибыл 105-й по счету "конвой гуманитарной помощи из РФ, в составе которого - вакцина от коронавируса, лекарственные средства и другие изделия медицинского назначения".



По информации оккупационных властей, в ОРДО на сегодняшний день вакцинировано уже около 300 тыс. человек. В общей сложности на 23 декабря на территории ОРДО зафиксировали 117 452 случая заражения COVID-19, из них 9 146 оказались летальными.

Напомним, в Донецке оккупанты выгнали бюджетников на принудительный субботник.