Российский контрактник отказался воевать в Украине и получил в документе об увольнении пометку "Склонен к предательству"

Об этом сообщает российское издание Meduza.



Как стало известно, российский контрактник был уволен со службы из-за невыполнения условий контракта после того, как он отказался участвовать в войне в Украине.

Об этом сообщил адвокат Максим Гребенюк.



По предварительным данным, военнослужащий отказался участвовать в войне, поскольку провел семь месяцев в командировке в Сирии и рассчитывал на реабилитационный отпуск.

Но по возвращении домой, по словам Гребенюка, военного решили отправить сразу на войну в Украину.



При увольнении начальник отдела кадров 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с дислокацией в Дагестане поставил в учетно-послужную карту военнослужащего неуставную печать.

В ней сказано: "Склонен к измене, лжи и обману; Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины".



Максим Гребенюк сообщил, что записи, которые вносятся в учетно-послужные карты, четко регламентированы. А запись об "измене" ничем не предусмотрена и "направлена исключительно на то, чтобы оскорбить, унизить военнослужащего", а также усложнить его трудоустройство, в том числе в правоохранительные органы.



Адвокат сообщил, что прорабатывает возможность обжаловать увольнение военнослужащего в суде, а также аннулировать неуставную печать.

Минобороны РФ опровергло эту новость и назвало ее фейком.