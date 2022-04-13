Российский контрактник отказался воевать в Украине и получил в документе об увольнении пометку "Склонен к предательству"
Российский контрактник отказался воевать в Украине. После этого в документе об увольнении ему написали "склонен к измене"
Об этом сообщает российское издание Meduza.
Как стало известно, российский контрактник был уволен со службы из-за невыполнения условий контракта после того, как он отказался участвовать в войне в Украине.
Об этом сообщил адвокат Максим Гребенюк.
По предварительным данным, военнослужащий отказался участвовать в войне, поскольку провел семь месяцев в командировке в Сирии и рассчитывал на реабилитационный отпуск.
Но по возвращении домой, по словам Гребенюка, военного решили отправить сразу на войну в Украину.
При увольнении начальник отдела кадров 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с дислокацией в Дагестане поставил в учетно-послужную карту военнослужащего неуставную печать.
В ней сказано: "Склонен к измене, лжи и обману; Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины".
Максим Гребенюк сообщил, что записи, которые вносятся в учетно-послужные карты, четко регламентированы. А запись об "измене" ничем не предусмотрена и "направлена исключительно на то, чтобы оскорбить, унизить военнослужащего", а также усложнить его трудоустройство, в том числе в правоохранительные органы.
Адвокат сообщил, что прорабатывает возможность обжаловать увольнение военнослужащего в суде, а также аннулировать неуставную печать.
Минобороны РФ опровергло эту новость и назвало ее фейком.
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