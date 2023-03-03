Об этом пишет De Volkskrant.

"Русский посол решил, что консульство больше не расположено в замке", - отметил владелец замка, художник Александр Таратинов, который кроме российского имеет гражданство Нидерландов. Отмечается, что мужчина получал угрозы со стороны активистов осквернить замок, если консульство, находящееся там с конца февраля, не покинет имение.

В издании пишут, что почетный консул России в провинциях Брабант и Лимбург Константин ван Влотен вызвал споры в обществе из-за своей публичной поддержки президента России Путина. Так, в прошлом году горсовет отменил его полномочия после того, как консул назвал войну в Украине "миротворческой миссией" в интервью ю газете De Limburger.

Ван Флотен утвердил, что владельца замка "шантажируют", и поэтому пока он будет выполнять свою работу онлайн. Однако, согласно Венской конвенции, регулирующей дипломатические отношения между странами, почетный консул также должен иметь физический адрес для своей работы.