Российский коллаборант видит псевдореферендум на Херсонщине в следующем году
Назначенный российскими оккупантами заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов рассказал, что "референдум" о присоединении к РФ состоится уже в 2023 году. Решение вопроса задерживается из-за длительных боевых действий
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на коллаборанта Кирилла Стремоусова.
В Херсонской области в очередной раз перенесли проведение псевдореферендума по "присоединению" к РФ.
"До осени этого не произойдет. Мы готовим административную систему, а затем, ближе к следующему году, посмотрим, как обстоят дела", - заявил коллаборант.
Стремоусов подчеркнул, что сейчас первая задача - "навести порядок в Херсонской области".
Ранее коллаборант заявлял, что попросит Путина включить оккупированную Херсонскую область в состав России без референдума до конца 2022 года. Тогда он уверял, что "референдумов не будет". Теперь же Стремоусов сказал, что "мы объявим позже, когда планируется какое-нибудь голосование", но "это будет не сегодня и не будет завтра".
- Напомним, сегодня стало известно, что российские оккупанты готовятся создать "Херсонскую народную республику".
- Дмитрий Кулеба призвал к новым санкциям против России, если она проведет в Херсонской области псевдореферендум по образованию "ХНР".
- Депутаты облсовета выступили против создания псевдореспублики. Решение было принято на экстренном заседании сессии Херсонского областного совета.
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