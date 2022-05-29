Об этом сообщает Reuters со ссылкой на коллаборанта Кирилла Стремоусова.

В Херсонской области в очередной раз перенесли проведение псевдореферендума по "присоединению" к РФ.

"До осени этого не произойдет. Мы готовим административную систему, а затем, ближе к следующему году, посмотрим, как обстоят дела", - заявил коллаборант.

Стремоусов подчеркнул, что сейчас первая задача - "навести порядок в Херсонской области".

Ранее коллаборант заявлял, что попросит Путина включить оккупированную Херсонскую область в состав России без референдума до конца 2022 года. Тогда он уверял, что "референдумов не будет". Теперь же Стремоусов сказал, что "мы объявим позже, когда планируется какое-нибудь голосование", но "это будет не сегодня и не будет завтра".

Напомним, сегодня стало известно, что российские оккупанты готовятся создать "Херсонскую народную республику".

Дмитрий Кулеба призвал к новым санкциям против России, если она проведет в Херсонской области псевдореферендум по образованию "ХНР".

Депутаты облсовета выступили против создания псевдореспублики. Решение было принято на экстренном заседании сессии Херсонского областного совета.

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