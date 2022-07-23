Об этом сообщают российские СМИ.

"Закон есть закон, там выйдет более 250 тыс. евро. Обсуждался ли вопрос о компенсации с Российским футбольным союзом? Нет. Есть закон, он трактуется и все. Компенсацию мы получим. Там может быть задержка из-за того, что есть сейчас. А все другое работает", - сказал генеральный директор "Уфы".

"Арсенал" договорился с "Манчестер Сити" о покупке Зинченко за 30 млн. фунтов. Украинец подписал контракт на четыре года.

Зинченко играл за "Уфу" с февраля 2015 по июль 2016 года. Согласно регламенту ФИФА, при переходе игрока в новую команду 5% суммы трансфера должно быть перечислено школам, воспитывающим футболиста в возрасте от 12 до 23 лет. 0,25% суммы перечисляется за каждый год воспитания в возрасте от 12 до 15 лет, 0,5% – за каждый год 16-23 лет.

В прошлом сезоне 25-летний Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 25 матчей и отдал 5 результативных передач. Он в четвертый раз в карьере стал с командой Хосепа Гвардиолы чемпионом Англии.

Контракт левого защитника с "Ман Сити" был рассчитан до лета 2024 года.

"Арсенал" в прошлом сезоне финишировал в АПЛ пятым.

22 июля лондонский "Арсенал" презентовал Александра Зинченко как своего нового футболиста.

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