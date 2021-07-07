Российский клуб объявил о трансфере футболиста, который играл за сборную Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Иванисени.



27-летний Иванисеня подписал с российским клубом соглашение до 2024 года. Он достался "Крыльям Советов" бесплатно, ведь его контракт с "Зарей" закончился.



"Искренне рад присоединиться к команде. С честью и достоинством буду защищать цвета такого клуба как" Крылья Советов ", - написал Дмитрий Иванисеня.



Дмитрий Иванисеня известен болельщикам своими выступлениями за луганскую "Зарю", "Шахтер", "Мариуполь" и тбилисское "Динамо". Провел 1 матч за сборную Украины.

24 июня украинские полузащитники Владлен Юрченко и Дмитрий Иванисеня покинули луганскую "Зарю".