Российский клуб объявил о трансфере футболиста, который играл за сборную Украины
Украинец Дмитрий Иванисеня стал футболистом российского клуба "Крылья Советов"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Иванисени.
27-летний Иванисеня подписал с российским клубом соглашение до 2024 года. Он достался "Крыльям Советов" бесплатно, ведь его контракт с "Зарей" закончился.
"Искренне рад присоединиться к команде. С честью и достоинством буду защищать цвета такого клуба как" Крылья Советов ", - написал Дмитрий Иванисеня.
Дмитрий Иванисеня известен болельщикам своими выступлениями за луганскую "Зарю", "Шахтер", "Мариуполь" и тбилисское "Динамо". Провел 1 матч за сборную Украины.
- 24 июня украинские полузащитники Владлен Юрченко и Дмитрий Иванисеня покинули луганскую "Зарю".
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