Российский "Кинжал" сбил ЗРК Patriot, который и должен был стать его целью, - CNN
Россияне запустили гиперзвуковую ракету, которая должна была попасть в место дислокации системы Patriot, но была уничтожена еще на подлете
Об этом сообщает CNN.
Неназванные американские чиновники считают, что Россия во время ночной атаки на Киев, 4 мая, пыталась уничтожить американскую систему Patriot. Атака не удалась, и украинские военные перехватили гиперзвуковую ракету "Кинжал" с помощью того же ПВО Patriot.
"Украинские ПВО выпустили несколько ракет из Patriot под разными углами, чтобы перехватить российскую ракету, демонстрируя, как быстро они научились использовать мощную систему", - сказал чиновник США.
Издание отмечает, что россияне уловили сигналы, излучаемые Patriot, что позволило им нацелиться на систему с помощью гиперзвуковой ракеты, известной как "Кинжал",
Ракетная система Patriot имеет мощный радар для обнаружения приближенных целей на большом расстоянии, что делает ее мощной платформой ПВО, способной перехватывать баллистические ракеты. Но радиолокационное излучение, необходимое для обнаружения угроз на расстоянии, также позволяет противнику обнаружить батарею и определить ее местонахождение.
Особенностью Patriot, в отличие от некоторых средств ПВО меньшей дальности, предоставленных Украине, которые являются мобильными и сложными для обнаружения, является то, что она является стационарной системой, представляющей опасность выявления ее дислокации.
- Напомним, 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил , что украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" с помощью комплекса Patriot.
- 9 мая Пентагон официально подтвердил , что Украина сбила российский "Кинжал" системой Patriot.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.63
- Актуальное
- Важное