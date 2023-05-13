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Российский "Кинжал" сбил ЗРК Patriot, который и должен был стать его целью, - CNN

13 мая, 2023 суббота
03:05
Война с Россией

Россияне запустили гиперзвуковую ракету, которая должна была попасть в место дислокации системы Patriot, но была уничтожена еще на подлете

Об этом сообщает CNN.

Неназванные американские чиновники считают, что Россия во время ночной атаки на Киев, 4 мая, пыталась уничтожить американскую систему Patriot. Атака не удалась, и украинские военные перехватили гиперзвуковую ракету "Кинжал" с помощью того же ПВО Patriot.

"Украинские ПВО выпустили несколько ракет из Patriot под разными углами, чтобы перехватить российскую ракету, демонстрируя, как быстро они научились использовать мощную систему", - сказал чиновник США.

Издание отмечает, что россияне уловили сигналы, излучаемые Patriot, что позволило им нацелиться на систему с помощью гиперзвуковой ракеты, известной как "Кинжал",

Ракетная система Patriot имеет мощный радар для обнаружения приближенных целей на большом расстоянии, что делает ее мощной платформой ПВО, способной перехватывать баллистические ракеты. Но радиолокационное излучение, необходимое для обнаружения угроз на расстоянии, также позволяет противнику обнаружить батарею и определить ее местонахождение.

Особенностью Patriot, в отличие от некоторых средств ПВО меньшей дальности, предоставленных Украине, которые являются мобильными и сложными для обнаружения, является то, что она является стационарной системой, представляющей опасность выявления ее дислокации.

  • Напомним, 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил , что украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" с помощью комплекса Patriot.
  • 9 мая Пентагон официально подтвердил , что Украина сбила российский "Кинжал" системой Patriot.
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