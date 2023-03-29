Российский хлебокомбинат начал производить дроны для военных РФ, - СМИ

Об этом сообщило одно из российских СМИ.

Утверждается, что работники Тамбовского хлебокомбината начали собирать дроны, первые 16 штук должны быть отправлены на фронт до конца марта. А всего ежемесячно планируют собирать до 200 самых простых БПЛА.

"Под производство квадрокоптеров на хлебозаводе отвели цех. Часть комплектующих для дронов хлебзавод закупает, часть печатает на 3D-принтере. Изготовленные на заводе изделия получили название "Бекас", потому что одноименная птица является "тяжелой целью для охотника", - утверждают в СМИ.