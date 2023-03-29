Российский хлебокомбинат начал производить дроны для военных РФ, - СМИ
Хлебокомбинат в российском Тамбове приступил к производству беспилотников для военных РФ, отмечается, что за месяц могут собрать до 200 БПЛА
Об этом сообщило одно из российских СМИ.
Утверждается, что работники Тамбовского хлебокомбината начали собирать дроны, первые 16 штук должны быть отправлены на фронт до конца марта. А всего ежемесячно планируют собирать до 200 самых простых БПЛА.
"Под производство квадрокоптеров на хлебозаводе отвели цех. Часть комплектующих для дронов хлебзавод закупает, часть печатает на 3D-принтере. Изготовленные на заводе изделия получили название "Бекас", потому что одноименная птица является "тяжелой целью для охотника", - утверждают в СМИ.
- Напомним, спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские военные уже уничтожили более 1 500 вражеских дронов типа "Орлан-10".
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