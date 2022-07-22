Российский кабмин добавил в список "недружественных" еще пять стран ЕС
Правительство Российской Федерации добавило в свой список "недружественных стран" Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства РФ.
В документе говорится, что указанные страны совершают "недружественные действия" в отношении России, российских компаний и российских граждан.
Документом также ограничивается количество сотрудников дипломатических миссий указанных стран, которых они могут нанять в РФ. К примеру, Греция сможет нанимать в свои дипмиссии не более 34 человек, Дания – не более 20, Словакия – не более 16.
Словения и Хорватия не могут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.
Предварительно в марте 2022 года, почти сразу после начала полномасштабной войны с Украиной, российское правительство составило список "недружественных стран", в который включили ряд государств Европейского Союза, США, Великобританию, Японию и еще около 20 других стран.
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