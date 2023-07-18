Российский истребитель пытался перехватить американский самолет ТС-12 в Сирии
Российский Су-35 пытался перехватить американский самолет ТС-12 в Сирии - истребитель поставил под угрозу жизнь 4 членов экипажа
Об этом пишет АР.
Источники издания сообщили, что российский истребитель пролетел очень близко к МС-12, вынудив его пройти через турбулентный след. Перехват российским Су-35 помешал американскому экипажу безопасно управлять самолетом, официальные лица заявили, что это новый уровень опасного поведения, которое может привести к аварии или гибели людей.
Официальные лица заявили, что инцидент являлся значительной эскалацией серии столкновений между американскими и российскими самолетами в Сирии в последние недели.
Отмечается, что российские истребители в последнее время не раз преследовали американские беспилотники MQ-9, но этот инцидент впервые поставил под угрозу жизнь американцев. Источники сообщили, что MC-12 осуществлял наблюдение для проведения операции против группировок "Исламского государства" в Сирии.
Несколько раз за последние две недели российские истребители подлетали на опасное расстояние до MQ-9 Reaper, запуская сигнальные ракеты и заставляя беспилотников выполнять маневры уклонения.
Издание пишет, что российская военная активность возросла в марте, когда увеличилось сотрудничество между Москвой, Тегераном и правительством Сирии, чтобы попытаться заставить США покинуть страну.
- 6 июля стало известно, что российские самолеты выполнили опасные маневры в Сирии и помешали дронам Соединенных Штатов Америки, боровшимся с террористической организацией ИГИЛ.
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