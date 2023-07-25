Об этом информирует The Guardian .

По словам главы Центрального командования ВВС США генерал-лейтенанта Алекса Гринкевича, в воскресенье, 23 июля, произошел инцидент, когда российские военные пытались сбить американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.

"Одна из российских ракет попала в американский самолет MQ-9, серьезно повредив его пропеллер", – заявил представитель ВВС США.

Сообщается, что РФ поставила под угрозу жизни четырех американских членов экипажа.

"Мы призываем российские силы в Сирии немедленно положить конец этому безрассудному, неспровоцированному и непрофессиональному поведению", - добавил Гринкевич.

Один из операторов, дистанционно управлявший беспилотником, смог удержать его в воздухе и безопасно вернуть на базу.