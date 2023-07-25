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Российский истребитель повредил американский беспилотник над Сирией

25 июля, 2023 вторник
16:25
Мир

Над Сирией российский самолет-истребитель, пролетая на расстоянии нескольких метров от американского дрона, запустил сигнальные ракеты в его сторону

Об этом информирует The Guardian .

По словам главы Центрального командования ВВС США генерал-лейтенанта Алекса Гринкевича, в воскресенье, 23 июля, произошел инцидент, когда российские военные пытались сбить американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.

"Одна из российских ракет попала в американский самолет MQ-9, серьезно повредив его пропеллер", – заявил представитель ВВС США.

Сообщается, что РФ поставила под угрозу жизни четырех американских членов экипажа.

"Мы призываем российские силы в Сирии немедленно положить конец этому безрассудному, неспровоцированному и непрофессиональному поведению", - добавил Гринкевич.

Один из операторов, дистанционно управлявший беспилотником, смог удержать его в воздухе и безопасно вернуть на базу.

  • Также 14 марта в международном авиапространстве над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит. После инцидента США начали переговоры с РФ на высшем уровне и вызвали посла России в Вашингтон.
  • 15 марта в Белом доме заявили , что инцидент с беспилотником не помешает США совершать полеты над Черным морем.
  • В Кремле были осведомлены об атаке на американский военный дрон – агрессивные действия российских истребителей были заранее согласованы руководством.
  • Впоследствии координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что преследование российским пилотом американского беспилотника было сознательным и агрессивным действием .
  • 6 июля стало известно, что российские самолеты выполнили опасные маневры в Сирии и помешали дронам Соединенных Штатов Америки, боровшимся с террористической организацией ИГИЛ.
  • 18 июля стало известно, что российский Су-35 пытался перехватить американский самолет МС-12 в Сирии - истребитель поставил под угрозу жизнь 4 членов экипажа.
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