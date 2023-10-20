Российский Ил-76 загорелся во время вылета из военного аэродрома в Таджикистане

Об этом сообщает российское издание Baza.

Во время разгона у российского военно-транспортного самолета Ил-76 взорвалось колесо. В результате начался пожар. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и полностью сгорел.

По информации источников, на борту находились 8 человек. Экипаж вроде бы не пострадал.