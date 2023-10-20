Российский Ил-76 загорелся во время вылета из военного аэродрома в Таджикистане
Вечером пятницы, 20 октября, российский военно-транспортный самолет Ил-76МД вспыхнул во время взлета с военного аэродрома Душанбе
Об этом сообщает российское издание Baza.
Во время разгона у российского военно-транспортного самолета Ил-76 взорвалось колесо. В результате начался пожар. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и полностью сгорел.
По информации источников, на борту находились 8 человек. Экипаж вроде бы не пострадал.
- В субботу, 23 сентября, в аэропорту Гао в северо-западной африканской стране Мали во время захода на посадку разбился и вспыхнул самолет Ил-76, который может быть связан с наемниками ПВК Вагнера.
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