Российский гимнаст, выступавший с буквой Z на форме, дисквалифицирован на один год
Российский гимнаст Иван Куляк, выступавший на этапе Кубка мира в Дохе с буквой Z на форме, дисквалифицирован на год
Об этом сообщает Gymnastics Coaching .
Дисциплинарной комиссией Фонда этики гимнастики было принято решение дисквалифицировать Ивана Куляка на один год и лишить бронзовой медали Кубка мира в Дохе.
Русский также должен вернуть призовую выплату в размере 500 швейцарских франков.
Против главы делегации РФ Валентины Родионенко и тренера Игоря Калабушкина – обвинения сняты. Нарушений не обнаружено.
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