Об этом сообщает Gymnastics Coaching .

Дисциплинарной комиссией Фонда этики гимнастики было принято решение дисквалифицировать Ивана Куляка на один год и лишить бронзовой медали Кубка мира в Дохе.

Русский также должен вернуть призовую выплату в размере 500 швейцарских франков.

Против главы делегации РФ Валентины Родионенко и тренера Игоря Калабушкина – обвинения сняты. Нарушений не обнаружено.

6 апреля стало известно, что у украинского гимнаста Игоря Радивилова в Мариуполе умерли бабушка и дедушка.

15 апреля олимпийская чемпионка Барселоны-1992 Татьяна Гуцу включена в Международный зал славы гимнастики.

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