Табельный фантазер российского минобороны бодро отчитался об уничтожении 4 БМП Bradley. Эта американская боевая машина пехоты еще не поставлялась в Украину, а значит – логично предположить – все четыре аппарата были поражены на территории одной из военных баз США.

И это только начало, потому что Конашенков — любимый болтливый муравьед Герасимова, начальника генштаба мордоровского минобороны. Талант "Герасима" заключается в сочинении достижений, которые добросовестно тиражирует Конашенков. Только за январь они:

"уничтожили" "ударом мести" около 600 "украинских националистов", хотя на самом деле был "денационализирован" только кусок асфальта;

"ликвидировали" не то 4, не то 2 установки HIMARS.

В суммарном зачете в боевом активе "Герасима" и его болтливого соратника уже 35 подбитых украинских MLRS. Штука лишь в том, что ВСУ получили всего 20 таких систем, и все они цели.

"Герасим" вернулся к рулю войны, а значит, его штатный шут вновь растерянным взглядом шизофреника будет сеять милитарный оптимизм в массы. К их оправданию скажу, что они не только лжецы, но и придурки

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Художественный свист в тандеме удается лучше, чем их "СВО". Пока Пригожин с Кадыровым не рейдернули в них руководство войной, таких басен было немало. Только за 4,5 мес. войны они языком успели:

сбить 88% украинских вертолетов и 108% украинских самолетов;

обезвредить 135% Bayraktar;

на 80% уничтожить ВСУ;

На 200% уничтожить танки и БТР украинцев.

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Теперь "Герасим" вернулся к рулю войны, а значит, его штатный шут вновь растерянным взглядом шизофреника будет сеять милитарный оптимизм в массы. К их оправданию скажу, что они не только лжецы, но и придурки. Дело в том, что ВСУ часто сами помогают улучшать статистику Конашенков. Я вот здесь счел, что орки потратили $65 млн на уничтожение муляжей HIMARS.

Сейчас мы находимся в начале нового сказочного сезона, где орки будут летать на суперсовременных коврах-самолетах, кузнец Левша, вслед за блохой, подкует Ивана-дурака, и тот станет суперсолдатом, а "Герасим" научит чмобиков сбивать ракеты HIMARS с рогатки.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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