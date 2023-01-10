Из того, что видно по концентрации орковских войск, российский генштаб снова посетила фантастическая идея выйти в тыл всей группировке наших войск на Донбассе. Бесполезные попытки прорваться под Бахмутом и Угледаром заставляют штабных дебилов придумывать новые идеи театров боевых действий.

Вопреки ожиданиям, новое направление удара готовят не на Киев, а под Запорожьем. Логика - прорваться под Запорожьем и попытаться выйти в тыл нашим войскам на Донбассе. На первый взгляд, это фантастика, но 2022 год показал, что российский генштаб полон поклонников этого жанра.

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Вопреки ожиданиям, новое направление удара готовят не на Киев, а под Запорожьем. Логика — прорваться под Запорожьем и попытаться выйти в тыл нашим войскам на Донбассе. На первый взгляд, это фантастика, но 2022 год показал, что российский генштаб полон поклонников этого жанра. С этой целью они уже два месяца натаскивают кучу техники в район Мелитополя и опрокидывают чмобиков. В ближайшее время все это стадо начнет двигаться, и удары по Запорожью уже работают как подготовка к реализации таких намерений.

ВСУ прекрасно знают об этих намерениях, и успешные удары по Токмаку и другим интересным местам предназначены для того, чтобы не дать оккупантам сконцентрироваться для этого удара. Впрочем, если российские генералы-дебилы попробуют этот фантастический сценарий, то они растянут войска и фронт настолько, что его обвал может закончиться нашим быстрым выходом в Крым.

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Об авторе. Виктор Андрусов, политический и общественный деятель, аналитик и публицист