Российский генералитет против войны – за ее продолжение только Путин и Шойгу, - глава ГУР Буданов
Украина знает обо всех планах РФ, поэтому оккупационные войска через две недели понесли такие потери, которых они еще никогда не имели.
Об этом, как сообщает "Обозреватель", в эфире одного из телеканалов заявил глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, информирует Эспрессо.TV .
По его словам, продолжать войну в России хотят только президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Буданов подчеркнул, что все мечты оккупантов о скором захвате Украины разбились очень быстро.
"Нам известны почти все их планы. Как только в больших кабинетах зарождаются какие-то идеи, мы сразу о них знаем. Еще раз говорю, какие попытки захватить Украину военным путем, они провалятся", – сказал он.
18 батальонно-тактических групп полностью утратили свою боеспособность, еще 13 полностью уничтожены.
"31 батальонно-тактическая группа за две недели фактически потеряла боеспособность. Это страшные потери, которых у россиян никогда еще не было", - отметил Буданов.
По его словам, в военно-политическом руководстве России начались большие проблемы:
"Сейчас осталось два человека, абсолютно откровенно выступающих за продолжение боевых действий на территории Украины, это Путин и Шойгу. Даже генералитет РФ выступает против. Кто-то активнее, кто-то просто молча, иногда даже саботируя некоторые приказы руководства России", - добавил глава ГУР.
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