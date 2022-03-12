Российский генералитет против войны – за ее продолжение только Путин и Шойгу, - глава ГУР Буданов

Об этом, как сообщает "Обозреватель", в эфире одного из телеканалов заявил глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, информирует Эспрессо.TV .

По его словам, продолжать войну в России хотят только президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Буданов подчеркнул, что все мечты оккупантов о скором захвате Украины разбились очень быстро.

"Нам известны почти все их планы. Как только в больших кабинетах зарождаются какие-то идеи, мы сразу о них знаем. Еще раз говорю, какие попытки захватить Украину военным путем, они провалятся", – сказал он.

18 батальонно-тактических групп полностью утратили свою боеспособность, еще 13 полностью уничтожены.

"31 батальонно-тактическая группа за две недели фактически потеряла боеспособность. Это страшные потери, которых у россиян никогда еще не было", - отметил Буданов.

По его словам, в военно-политическом руководстве России начались большие проблемы:

"Сейчас осталось два человека, абсолютно откровенно выступающих за продолжение боевых действий на территории Украины, это Путин и Шойгу. Даже генералитет РФ выступает против. Кто-то активнее, кто-то просто молча, иногда даже саботируя некоторые приказы руководства России", - добавил глава ГУР.

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