Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Хочу подчеркнуть, что генералитет не способен устранить Путина физическим путем. Найдутся военные среднего звена, службы государственной охраны, росгвардии, которые подхватят ситуацию и сменят режим", - заметил Мусаев.

Генерал также добавил, что наиболее авторитетным и самостоятельным в российском генералитете является Николай Патрушев.

"На заседании совбеза он был единственным, кто высказал иное мнение и возразил Путину. Это не свидетельствует о его самостоятельности - это свидетельствует о том, что он особенно влияет на события в Украине".

Шойгу и другие генералы – это должностные лица пропагандистского типа. Они, как и Лавров, соединены с внешним пропагандистским обеспечением войны. Если бы Шойгу и генералитет продолжали разворовывать армию России дальше, то Украина быстрее одержала бы победу", - подчеркнул Мусаев.

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