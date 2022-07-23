Российский генералитет не способен устранить Путина физическим путем, – генерал Мусаев
Генерал, экс-руководитель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев считает: если ситуация окончательно зайдет в тупик, - найдутся военные структуры, которые сменят путинский режим
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Хочу подчеркнуть, что генералитет не способен устранить Путина физическим путем. Найдутся военные среднего звена, службы государственной охраны, росгвардии, которые подхватят ситуацию и сменят режим", - заметил Мусаев.
Генерал также добавил, что наиболее авторитетным и самостоятельным в российском генералитете является Николай Патрушев.
"На заседании совбеза он был единственным, кто высказал иное мнение и возразил Путину. Это не свидетельствует о его самостоятельности - это свидетельствует о том, что он особенно влияет на события в Украине".
Шойгу и другие генералы – это должностные лица пропагандистского типа. Они, как и Лавров, соединены с внешним пропагандистским обеспечением войны. Если бы Шойгу и генералитет продолжали разворовывать армию России дальше, то Украина быстрее одержала бы победу", - подчеркнул Мусаев.
- Россия продолжает создание новых армейских батальонов и корпусов для продолжения боевых действий против Украины
- Министр обороны Алексей Резников посетил Харьков и предложил там провести трибунал над военными преступниками РФ
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.54
Покупка 37.54Продажа 38.71
-
EUR
Покупка 37.91Продажа 39.23
- Актуальное
- Важное