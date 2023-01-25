Об этом говорится в заявлении банка, цитируемом российскими СМИ.

"В связи с односторонними решениями американских финансовых институтов обслуживание корреспондентских счетов Газпромбанка в долларах США в JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon будет прекращено", - отмечает пресс-служба банка в сообщении.

Клиентов банка попросили не пользоваться его услугами по трансграничным переводам в долларах, начиная с 27 января включительно.

"Это никак не повлияет на работу Газпромбанка, обслуживание счетов и депозитов наших клиентов в долларах, а также трансграничные переводы в других валютах продолжатся", - заявили в банке.

Ранее некоторые российские банки вынуждены были приостановить полностью или частно переводы в иностранной валюте (в основном в долларах и евро) благодаря действиям иностранных банков-корреспондентов.

28 декабря СМИ сообщили, что экспорт Газпрома на его ключевые внешние рынки в 2022 году сократился почти вдвое из-за сокращения потоков в Европу после вторжения РФ в Украину.

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